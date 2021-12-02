В ФСБ сообщили о задержании украинских диверсантов, готовивших теракты в России

Группа из трех предполагаемых сотрудников спецслужб с помощью самодельной взрывчатки якобы планировала подрыв важных объектов инфраструктуры. Как сообщает агентство РИА Новости, речь идет о мачте радиоцентра Черноморского флота, башни телецентра Крыма и мобильной газотурбинной электростанции.

В Федеральной службе безопасности подчеркивают, что диверсантов перехватили при транспортировке взрывчатых устройств. У них в машине обнаружили короткоствольное и автоматическое оружие, а также средства индивидуальной защиты. Они направлены на экспертизу.

В ходе допроса задержанные рассказали, что сотрудники украинской разведки обещали им вознаграждение за сбор информации о стратегических объектах, а также провели инструктаж.

В ФСБ отмечают, что планируемые террористические акты в целом говорят о намерениях военной разведки Украины по отношению к объектам в России. Ведомство упоминает задержание еще одной группы диверсантов в 2016 году, которая также планировала взрывы на стратегических предприятиях в Крыму.

О задержании предполагаемых сотрудников иностранных спецслужб стало известно на фоне переговоров глав внешнеполитических ведомств России и США о напряженной обстановке на российско-украинской границе.