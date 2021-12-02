В Москве ввели новые правила получения справок о медицинском отводе от вакцинации

Столица стала первым регионом, где документ можно получить, в том числе, через портал «Госуслуги».

Теперь столичные власти будут формировать электронный сертификат о медотводе на портале госуслуг на основе единой цифровой платформы здравоохранения. Для получения документа необходимо иметь московский полис обязательного медицинского страхования или быть прикрепленным к столичной поликлинике.

Перечень заболеваний, которые позволяют получить отвод от вакцинации от коронавируса пока невелик. Речь идет об острых инфекционных заболеваниях, обострении хронических болезней либо же состояние здоровья, которое имеет неотложный характер или угрожает жизни.

Решение о предоставлении медотвода будет принимать лечащий врач, который после осмотра может назначить дополнительные обследования.

В случае, если возникают сомнения, медик может прибегнуть к обсуждению ситуации со специальной комиссией — в нее войдут, помимо главных внештатных специалистов департамента здравоохранения, еще и разработчики вакцин, в том числе из Центра имени Гамалеи, который создал препарат «Спутник V». Справка о медотводе будет формироваться по форме, которую ранее утвердил Минздрав.

Новые правила получения медотвода от вакцинации от коронавируса, которые уже действуют в Москве, с 1 февраля должны заработать и по всей России.

Власти пока не располагают данными о количестве граждан, которые уже получили освобождение от прививки по медицинским показаниям. На это обращает внимание газета «Коммерсантъ». Как пишет газета , в России пока нет единых правил нахождения людей с медотводами в зонах свободных от ковида. Так, к примеру, в Москве им нужен свежий ПЦР-тест. В Крыму достаточно справки из поликлиники. В Пермском крае медотвод не дает права посещать некоторые общественные места.

Молекулярный биолог Ирина Якутенко отмечает, что у западных регуляторов медицинских противопоказаний к вакцинам гораздо меньше, чем в России.

Количество граждан, которые смогут получить медотвод от вакцинации, будет зависеть оттого, насколько строго будут соблюдаться введенные правила, сказал «Эху Москвы» эпидемиолог Василий Власов.

«Количество людей, которые могут получить медотвод, зависит от того, насколько строго к этому подходят. Поскольку вообще вся проблема получения медотводов заточена на то, чтобы их давать как можно меньше, соответственно менее 1-2% людей могут получить медотводы сегодня в Москве. Но вся эта проблема существует только постольку, поскольку существует желание принудить людей к вакцинации. Нормальным образом медотвод формируется участковым терапевтом или семейным врачом в течение трех минут без всяких проблем. Подчеркиваю, это сугубо бюрократическая проблема принуждения», — отметил эпидемиолог.

Справка о медицинском отводе будет необходима для получения QR-кода согласно правилам, которые разрабатывает сейчас правительство. Два законопроекта находятся на рассмотрении в Госдуме.