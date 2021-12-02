В Омской области ввели обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет

Об этом сообщается в опубликованном на сайте управления постановлении главного санитарного врача региона Александра Криги.
В Омской области ежедневно регистрируют около 580 случаев заражения коронавирусом.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Об этом сообщается в опубликованном на сайте управления постановлении главного санитарного врача региона Александра Криги.
В Омской области ежедневно регистрируют около 580 случаев заражения коронавирусом.
Александр Лукашенко утверждает, что потоки мигрантов в стране организовывали россияне В интервью РИА Новости он рассказал, что, по данным Минска, беженцы нанимали «частников», а также пользовались такси и автобусами, чтобы добраться до границы с Польшей, в частности, к ее участкам под Брестом и Гродно.