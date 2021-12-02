В Кремле считают, что власти Украины не исключают для себя силового сценария в урегулировании ситуации в Донбассе

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Говорится о том, что нужны прямые переговоры с Россией с тем, чтобы остановить войну на Донбассе. Тут тоже очень много противоречий. Дело в том, что украинцы настойчиво пытаются представить нашу страну стороной конфликта. С другой стороны, они делают так, что какие-то переговоры с Россией невозможны. Делают они это каким образом? Просто не выполняют минские договоренности и ранее достигнутые понимания, имеется в виду Париж и другие. Вводятся законы: закон о русском языке, коренных народов, о временном политическом устройстве», — отметил Песков.

По его словам, «все это наводит на мысль о том, что украинское руководство не исключает для себя силового сценария в урегулировании на Донбассе, то есть начала боевых действий против самопровозглашенных республик». «Поэтому ситуация остается напряженной», — заключил Песков.