Роскомнадзор составил протокол на сервис для разработки IT-проектов GidHub

Как следует из карточки дела на сайте суда, ему вменяют административную статью о неудалении информации. Заседание назначено на 23-е декабря. Сервису грозит штраф до четырех миллионов рублей.

Как уточняет агентство «Интерфакс», претензии возникли из-за неудаления списков проекта Алексея Навального «Умное голосование».

Сторонники оппозиционера начали публиковать их на разных платформах после того, как перед выборами в Госдуму сайт «Умного голосования» был внесен в реестр запрещенных, а приложение «Навальный» заблокировали.