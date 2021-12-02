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Эксклюзив Эха 13:32, 02 декабря 2021

Соратнице Алексея Навального Любови Соболь заменили условное наказание на реальные исправительные работы

Об этом «Эху Москвы» сказал её адвокат Владимир Воронин.

Ранее сообщалось, что Соболь покинула Россию после того, как ее приговорили к ограничению свободы по делу о нарушении санитарных норм на несанкционированной акции.


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