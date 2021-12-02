Соратнице Алексея Навального Любови Соболь заменили условное наказание на реальные исправительные работы

Об этом «Эху Москвы» сказал её адвокат Владимир Воронин.
Ранее сообщалось, что Соболь покинула Россию после того, как ее приговорили к ограничению свободы по делу о нарушении санитарных норм на несанкционированной акции.
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Об этом «Эху Москвы» сказал её адвокат Владимир Воронин.
Ранее сообщалось, что Соболь покинула Россию после того, как ее приговорили к ограничению свободы по делу о нарушении санитарных норм на несанкционированной акции.
Александр Лукашенко утверждает, что потоки мигрантов в стране организовывали россияне В интервью РИА Новости он рассказал, что, по данным Минска, беженцы нанимали «частников», а также пользовались такси и автобусами, чтобы добраться до границы с Польшей, в частности, к ее участкам под Брестом и Гродно.