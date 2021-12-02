В Кремле увидели прямую угрозу России в заявлениях украинского президента о Крыме

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы анализируем высказывания президента Зеленского — вчерашние высказывания по российской проблематике. Выступая в парламенте, Зеленский говорил, что возвращение Крыма должно стать главной целью и философией Украины. Мы видим это как прямую угрозу, высказанную в адрес России», — подчеркнул Песков.

По словам Дмитрия Пескова, интенсивность провокационных действий на линиях соприкосновения повысилась. Он считает, что вероятность начала военных действий в зоне конфликта на Украине по-прежнему высока.

«Вероятность войны на Донбассе? Вероятность военных действий на Украине по-прежнему высока. Это по-прежнему предмет особой озабоченности и обеспокоенности для нас», — сказал он. Песков отметил, что в Кремле видят «достаточно агрессивную риторику со стороны украинских властей». «Мы видим повышение интенсивности провокационных действий на линиях соприкосновения», — уточнил он.

Официальный представитель российского президента добавил, что слова Владимира Зеленского о возвращении Крыма как основной цели Киева означают, что украинские власти готовы использовать любые методы, даже силовые.