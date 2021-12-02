К зданию Саратовской областной думы пришли противники QR-кодов

Сегодня там рассматривают проекты федеральных законов о посещении общественных мест и поездках на транспорте только при наличии сертификата о вакцинации, справки о перенесенном ковиде или медотводе от прививки.

Утром к зданию думы пришли несколько десятков горожан, чтобы выразить свое несогласие с законопроектами. Их не остановили озвученные накануне предупреждения о том, что в зал заседания не будут пускать посторонних лиц и то, что часть территории у входа была огорожена металлическим забором.

На подступах к зданию активисты местного движения «Родительский надзор» собирали подписи под обращением к председателю думы Александру Романову с требованием не поддерживать инициативы федерального правительства. По их словам, у них имеется более шести тысяч таких подписей. Они попросили депутата от КПРФ Николая Бондаренко передать их Романову.

Коммунист их просьбу выполнил. Он же пришел в думу в тюремной робе с нашивкой в виде QR-кода и попытался снять с повестки обсуждение федеральных законопроектов. По его мнению, это — «введение электронного концлагеря». Однако запрос Бондаренко отклонили.

Спикер думы сказал, что большинство обращений, поступивших от противников QR-кодов однотипные. Некоторые из них, по словам Романова, пришли из других городов и стран.

У других депутатов возникли вопросы, почему в правительственных документах ничего не сказано про коды для тех, кто переболел коронавирусом и имеет много антител. Обсуждение продолжается.

Ранее Госдума предложила регионам рассмотреть проекты законов о введении QR-кодов. Ряд из них уже поддержал их. Ожидается, что 16 декабря в нижней палате парламента состоится их первое чтение.