Меркачева: Члены СПЧ хотят попросить Путина изменить законодательство в области борьбы с пытками

Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» член СПЧ, журналист «Московского Комсомольца» Ева Меркачева.

«Мы бы хотели изменений законодательства, которые были бы внесены и могли бы остановить пытки. Мы бы хотели, чтобы пытки расследовались на совершенно другом уровне, потому что самое страшное — это безнаказанность. Люди боятся рассказывать об этом, потому что это бессмысленно — все пытатели остаются рядом с ними. Очень опасно для них жаловаться на что бы то ни было», — сказала она в ответ на вопрос, какой реакции по этому поводу правозащитники ожидают от Путина на встрече 9 декабря.

Меркачева напомнила, в частности, о ситуации в саратовской ОТБ-1. «Самые главные садисты-«активисты» были вывезены или наказаны после публикации кадров из видеоархива ФСИН, но их помощники остались. По словам осужденных, они ведут себя достаточно нагло. Может быть, пока боятся в полной мере проявлять свою силу и власть, но кто знает, что будет через 2 месяца», — подчеркнула она.

Меркачева отметила, что осужденных пытают, преследуя три цели. «Первая — это вымогательство. В основном пытали осужденных, которые отказывались платить деньги. А деньги нужно было платить за все: за лечение, за то, чтобы установили группу инвалидности, за то, чтобы ты получал пенсию. И пенсионеры должны были отдавать какой-то процент этим «активистам», а те уже делились с администрацией», — уточнила она.

В качестве второй цели Меркачева назвала «написание явок с повинной, признаний и показаний по заданию следственных органов». По ее словам, в результате многие люди были привлечены к уголовной на основании ложных показаний. При этом они продолжают сидеть даже после того, как это вскрывается.

Третья цель — это пресечь жалобы осужденных в различные инстанции. «Очень часто в эту саратовскую больницу привозили людей из других колоний, которых называли жалобщиками. Они писали обращения в прокуратуру, в ЕСПЧ и другие органы. И чтобы их наказать, их привозили в саратовскую ОТБ. И даже если они сами там не подвергались пыткам, они понимали, что там происходит, и обещали, что никогда больше не будут никуда жаловаться, только отпустите их назад в колонию, где они спокойно досидят срок», — заключила Меркачева.