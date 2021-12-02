Член СПЧ Меркачева: Сотрудники саратовской ОТБ-1 пытались скрыть следы пыток с помощью замены напольного покрытия

Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Совета по правам человека при президенте России, журналист «Московского Комсомольца» Ева Меркачева, которая посетила данную больницу.

«Мы обошли практически всю больницу. Заходили, в первую очередь, в те места, которые указаны как пыточные. Они проходят теперь уже по материалам дела как «зона ужаса». Это бывшее 8-е туботделение и психиатрическое отделение. Там до сих пор содержатся люди. Из того, что мы узнали, и что нас потрясло: сотрудники пытались скрыть, что там происходило. Они во всех помещениях, где должны были оставаться на полу биологические следы после пыток — кровь, моча, сперма; велели всем осужденным, которые в хозотряде, эти полы вскрыть. Они их заменили и строительный мусор прятали», — отметила правозащитница.

По словам Меркачевой, после сотрудники ОТБ-1 попытались вывезти демонтированный линолеум и плитку, но Следственный комитет нашел часть этого мусора и изъял. «Теперь это два мешка вещдоков», — уточнила она.

Что касается обстановки в целом, Меркачева рассказала, что «ощущения того, что это концлагерь, уже нет». «Нам нужно было убедиться, что там сейчас все в порядке. Мы, опросив огромное количество больных арестантов, ни от кого не услышали, что сейчас кого-то продолжают избивать, или что-то такое происходит. Там сейчас частые гости — следователи из Москвы и сотрудники центрального аппарата ФСИН, которые с комиссией уже не первый раз приезжали. И один из руководителей этой комиссии сейчас возглавил УФСИН по Саратовской области», — уточнила она.

Меркачева также добавила, что в день приезда правозащитников был назначен новый начальник больницы «Это бывший военный хирург. Он какое-то время уже работал в тюремной больнице, но в другой. Нам показалось, это правильное и мудрое решение, что больницу возглавит именно врач. Потому что очень странно было, когда ее возглавлял человек, не имеющий никакого отношения к медицине. Напомню, что бывший начальник больницы арестован и сейчас находится в саратовском СИЗО вместе со своим заместителем по безопасности. Это два человека, которые организовывали и покрывали пытки», — заключила она.