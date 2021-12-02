Журналист-расследователь Ян Урбина утверждает, что нашел в Ливии тюрьму, где на деньги ЕС пытают и убивают мигрантов

В начале года на западе Триполи местные власти превратили бывший склад для хранения цемента и бетона в центр для мигрантов, в котором надзиратели могут делать с ними всё, что угодно. Об этом написал руководитель проекта TheOutlawOcean Ян Урбина.

Он отметил, что вместе с коллегами нашёл эту тюрьму, когда пытался выяснить обстоятельства смерти уроженца Гвинеи-Бисау Алиу Канде. Люди, которые находились вместе с ним в этом ливийском центре для мигрантов, рассказали журналисту о том, что за решеткой там держат без каких-либо обвинений.

По их словам, сотрудники учреждения избивают, пытают и грабят мигрантов. Также бывали случаи, когда люди в форме пытались получить выкуп за освобождение попавших в эту тюрьму.

В расследовании сказано, что всего в Ливии пятнадцать таких центров для содержания мигрантов и, по оценке правозащитников, через них прошли десятки тысяч человек. Также в тексте отмечается, что эта система фактически неподконтрольных никому лагерей, выстроена на деньги ЕС. Брюссель переводил их, чтобы снизить поток людей из Африки.

Ранее правозащитники уже жаловались на бесчеловечное отношение к мигрантам в этой стране и на случаях их незаконного заключения под стражу. В прошлом году глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отмечал, что ответственность за эти аресты полностью лежит на властях Ливии.