Секретарь ЦК КПРФ: Рашкин готов искупить вину штрафом и увеличением популяции лосей в Саратовской области

Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» секретарь ЦК КПРФ по информационной работе Александр Ющенко.

«Надеюсь на разумность Следственного комитета, который даст честную, правовую оценку этому событию и присудит штраф, который Рашкин готов покрыть. Более того, он готов повысить популяцию лосей в саратовских лесах», — сказал он.

Ющенко уточнил, что в настоящее время Рашкин проходит плановую госпитализацию и будет готов дать все необходимые показания после выхода из больницы.

Ранее стало известно, что СКР возбудил против Рашкина уголовное дело по ч.2 ст. 258 УК РФ — «Незаконная охота». Наказание по ней предусматривает штраф до 1 миллиона рублей или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. Ющенко отметил, что КПРФ узнала о возбуждении уголовного дела из СМИ.

По данным следствия, в ночь с 28 на 29 октября 2021 года на территории охотничьего хозяйства «Лебедка» в Саратовской области Рашкин, вооружившись принадлежащим ему карабином, вместе с иными лицами, не имея соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов, осуществил поиск, выслеживание и добычу лося.

По версии СК, затем депутат «принял меры к сокрытию своего оружия, после чего соучастники произвели первичную переработку добытого лося с использованием имевшихся при них ножей и топора». Разделанную тушу погрузили в машину Lada Largus, которую задержали инспекторы охотнадзора.

Сам Рашкин изначально заявлял, что нашел тушу лося в лесу и хотел сдать ее правоохранительным органам. Однако позже он признался, что убил лося сам, перепутав с кабаном.