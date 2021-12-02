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Эксклюзив Эха 12:32, 02 декабря 2021

КПРФ рассматривает уголовное дело о незаконной охоте против депутата Госдумы Валерия Рашкина как наезд на партию

Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» секретарь ЦК КПРФ по информационной работе Александр Ющенко.

«Сейчас Следственный комитет возбудил уголовное дело. А что они делали раньше, когда Рашкин, сразу после события, обратился в СК и в прокуратуру, чтобы дать исчерпывающие показания? На наш взгляд, здесь просто цель придать определенный информационный импульс — так мы рассматриваем это дело, которое по существу яйца выеденного не стоит. Максимум оно может рассчитывать только на административное воздействие. Поэтому мы считаем, что это накат на партию, которая показала хороший результат на выборах», — заявил он.

Часть 2 статьи 258 УК РФ подразумевает наказание в виде штрафа до 1 миллиона рублей и лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

По словам Ющенко, следственные действия и допросы депутатов по делу Рашкина пока не проводились, а сам Рашкин «готов давать любые показания». И он будет это делать, когда выйдет из больницы. Он не скрывается», — отметил пресс-секретарь КПРФ.

Ющенко уточнил, что в настоящее время Рашкин проходит плановую госпитализацию.

Рашкин бы задержан в Саратовской области 29 октября с тушей лося в багажнике. Парламентарий утверждал, что просто нашел тушу животного в лесу и намеревался сдать ее в правоохранительные органы. Однако позже он признался, что подстрелил лося, якобы перепутав его с кабаном. В итоге Госдума по просьбе Генпрокуратуры лишила Рашкина депутатской неприкосновенности.


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