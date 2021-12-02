Адвокат студента Юферова, помочившегося на стенд с фото ветерана, считает квалификацию его дела чрезмерной

Защита 19-летнего студента Матвея Юферова, которого обвиняют в реабилитации нацизма за то, что он справил нужду на стенд с фото ветерана, считает квалификацию его дела чрезмерной. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Татьяна Соломина.

Она напомнила, что Юферов «признал вину, раскаялся и претендует на рассмотрение дела в особом порядке, то есть без исследования доказательств».

«Тем не менее, меня как юриста очень возмущает квалификация. Я готова с ней спорить, потому что все-таки статья называется «реабилитация нацизма». Реабилитация — это возрождение, восстановление, оживление чего-то, а нацизм — это идеи идеологического или культурного превосходства над другими расами. И эти все понятия, по смыслу статьи, должны были руководить моим подзащитным при совершении данного, безусловно, аморального проступка. Да, он сделал это осознанно, но те мотивы и идеи, которые должны были им руководить, а именно нацистские идеи и какое-то желание показать возрождение этих идей, следствием не доказаны. Более того, оно даже не пыталось это доказать», — отметила Соломина.

Она рассказала, что у Юферова были проведены три обыска за два дня. «Очень пытались найти хоть что-то, указывающее на наличие у него этих убеждений. Отсутствуют. Нет ни литературы, ни листовок, ни каких-то нарисованных свастик», — уточнила адвокат.

По словам Соломиной, ситуация усугубилась еще и тем, что проступок был снят на телефон и выложен в интернет. «4-я часть данной статьи 354.1 УК подразумевает осквернение символов и памятников воинской славы, оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства. А 4-я часть утяжеляет все эти действия публикованием этого в сети интернет. Именно поэтому у нас идет 4-я часть, и поэтому такая жесткая ответственность», — пояснила она.

Соломина также обратила внимание, что расследование дела было завершено за 5 дней. «Стремительность, скорее, объясняется социально-политическим запросом, нежели необходимостью докопаться до истины», — считает она.

Соломина добавила, что Юферов при совершении деяния был нетрезв и сейчас «не может объяснить сам себе, что им руководило», но при этом «глубоко, искреннее раскаивается и страшно жалеет».