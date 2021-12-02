Суд в Москве рассматривает требование ФСИН о замене условного срока на исправительные работы Любови Соболь

У Симоновского районного суда к началу заседания собралось лишь несколько журналистов. Групп поддержки, которые обычно посещают громкие процессы, сегодня нет.

Возле здания из представителей политика Любови Соболь удалось встретиться только адвоката Владимира Воронина. Он сказал «Эху Москвы», что не ждет от сегодняшнего заседания ничего хорошего. Сегодняшнее заседание может закончиться так же, как и рассмотрение похожей жалобы ФСИН о замене условного срока на реальный по делу Алексея Навального.

Воронин добавил, что тюремное ведомство не приводит достаточные доказательства для перевода Соболь в колонию. В частности, не были опрошены родственники осуждённой и ее коллеги по работе.

В материалах дела есть только опрос одного из соседей Соболь по лестничной площадке, но квартира свидетеля, как утверждает адвокат, находится далеко от дверей политика. Он мог увидеть ее только возле лифта. Защита требует отклонить представление ФСИН.

Сама Любовь Соболь на заседание не пришла. Где она сейчас находится, адвокат не уточнил. Ранее сообщалось, что политик покинула Россию. Соратники не уточняют, где именно она находится.