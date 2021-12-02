Ломидзе: Туры на Новый год у россиян пользуются спросом, однако граждане стали более ответственно подходить к вопросу

Об этом рассказала в эфире «Эха Москвы» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
Она рекомендует купить полис страхования, в котором прописана компенсация от проблем при выезде из той или иной страны.
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Об этом рассказала в эфире «Эха Москвы» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
Она рекомендует купить полис страхования, в котором прописана компенсация от проблем при выезде из той или иной страны.