В Калифорнии пока не будут вводить новых ограничений из-за выявления «омикрон»-штамма, сообщил губернатор

Гэвин Ньюсом выразил надежду, что вакцинация и соблюдение санитарных правил позволит избежать локдауна.

«Омикрон»-штамм коронавируса выявлен у мужчины, который вернулся из ЮАР. Калифорния — крупнейший по численности населения американский штат.