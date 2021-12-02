Суд в США отклонил апелляцию по иску бывших акционеров ЮКОСа против России

Она касалась требования возобновить рассмотрение дела о взыскании с Москвы более $50 млрд.

Отказать в своей апелляции просили сами акционеры нефтяной компании ЮКОС. Они связали ходатайство с вердиктом, который был вынесен Верховным судом Нидерландов. Он в начале ноября отменил решение о взыскании с России свыше $50 млрд в пользу бывших акционеров ЮКОСа.

Сами они теперь отметили, что договорились с другой стороной дела о порядке оплаты расходов, а судьбу разбирательства теперь оставляют на усмотрение суда в Вашингтоне. Ранее же инстанция приняла решение приостановить процесс до тех пор, пока не завершится суд в Нидерландах, идущий параллельно.

Стороны продолжают оспаривать решение Международного третейского суда, который еще в 2014 году обязал Россию выплатить более $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа.

Москва подавала несколько апелляций, и в результате Верховный суд Нидерландов определил, что нижестоящая инстанция в Гааге ошибочно проигнорировала один из аргументов российских властей. Они обвиняли истцов в мошенничестве в рамках арбитражной процедуры. При этом жалобы по другим пунктам решения были отклонены.

Иск бывших акционеров ЮКОСа к России в скором времени вновь будет рассматривать апелляционный суд Амстердама.