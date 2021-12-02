Американский актёр Алек Болдуин утверждает, что не нажимал на курок пистолета во время съемок фильма «Ржавчина»

Он дал интервью телеканалу ABC. «Спусковой крючок не был спущен. Я не нажимал на спусковой крючок», — сказал Алек Болдуин в интервью телеканалу АВС, превью которого было опубликовано накануне и которое выйдет полностью сегодня вечером.

Это интервью стало первым для Болдуина, после того как во время съемок фильма Ржавчина в Нью-Мексико реквизитный пистолет актера, с которым он тренировал сцену, выстрелил и убил оператора Галину Хатчинс, восходящую звезду Голливуда и уроженку Украины, и ранил режиссера. Предварительно следователи считают, что Хатчинс убил боевой патрон.

На вопрос ведущего Джорджа Стефанополуса, почему Болдуин направил пистолет на Хатчинс и нажал на спусковой крючок, когда этого не было в сценарии, актер ответил: «Я бы никогда не нацелил пистолет на кого-либо, а затем нажал на спусковой крючок, никогда».

Болдуин также сказал, что понятия не имеет, как боевой патрон попал в револьвер Кольт 45-го калибра, который он использовал в этой сцене. «Кто-то всадил в ружье боевую пулю, пулю, которой даже не должно было быть на территории съемок», — сказал Болдуин.

Против Алека Болдуина и продюсерской компании уже подано два гражданских иска — члены съемочной группы потребовали компенсации за физические и эмоциональные травмы.