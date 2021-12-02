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11:05, 02 декабря 2021

Москва стала первым российским регионом, где можно будет получить медотвод от вакцинации по новым правилам

В столице начнут выдавать справки о наличии противопоказаний к прививке от коронавируса по единому стандарту. Поликлиники выдают их по назначению врача с начала кампании по вакцинации, однако единого формата у документов ранее не было.

Теперь будет сформирован специальный реестр. Туда лечащий врач будет вносить данные пациента и причину, по которой должен быть назначен медотвод.

При этом, как уточняет газета «Коммерсантъ», если специалист сомневается, то может обсудить конкретный случай с медицинской комиссией департамента здравоохранения Москвы. Они будут сверяться со списком противопоказаний к вакцине.

Среди них обострение хронических заболеваний, жизнеугрожающие и неотложные состояния. Затем данные о наличии медотвода будут направляться в единый портал «Госуслуг», где он будет оформлен в утвержденном министерством здравоохранения виде.

По всей стране этот порядок оформления справки должен заработать с 1 февраля будущего года, однако в Москве решили установить новые правила уже с сегодняшнего дня.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о допуске в общественные места только при наличии QR-кода о прививке, перенесенном коронавирусе или медотвода.


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