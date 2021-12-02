В ФСБ сообщили о задержании в России троих предполагаемых сотрудников спецслужб Украины

Федеральная служба безопасности утверждает, что на территории трех регионов действовала группа по сбору информации и подготовке дальнейшего теракта. Его якобы планировалось совершить на территории важных объектов инфраструктуры. Для этого была подготовлена самодельная взрывчатка.

При ее транспортировке одного из предполагаемых агентов украинских спецслужб и задержали. Арестованы также и те, кто собирал для него информацию. В их машине обнаружено короткоствольное автоматическое оружие и некие средства индивидуальной защиты. Какие, в ФСБ не уточняют, подчеркивая, что их отправили на экспертизу.

Ведомство отмечает, что все трое дали признательные показания и рассказали о деталях операции. В частности, о вербовке украинскими спецслужбами, о вознаграждении в 10 тысяч долларов за фото и видео стратегических российских предприятий, а также об обучении, которое они проходили для подготовки к будущему теракту.

ФСБ сообщает о предотвращении диверсии со стороны иностранных спецслужб на фоне заявлений об усилении активности России на границе с Украиной. Сегодня этому вопросу должны быть посвящены переговоры главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.