В Новой Зеландии начнет действовать так называемая «система светофора» для борьбы с коронавирусом

Ограничения в отдельных районах будут вводиться или сниматься в соответствии с тремя уровнями.

Все меры будут разделены на три уровня: красный — с наиболее серьезными ограничениями, желтый, а также зеленый, в рамках которого набор запретов будет незначителен. Власти Новой Зеландии объяснили переход к этой системе вместо прежнего объявления об антикоронавирусных мерах наличием большого числа вакцинированных граждан.

Для них же собираются ввести и некоторые послабления. Те, кто полностью привит, получат специальные пропуска: они позволят избегать значительной части ограничений. Предприятиям и учреждениям, которые будут проверять наличие вакцинации, позволят работать даже во время новых вспышек коронавируса.

Большая часть Новой Зеландии перейдет на так называемый «желтый» уровень: он предусматривает использование масок в общественных местах и соблюдение социальной дистанции. «Красный» уровень предполагает жесткие ограничения на собрания, а также на вместимость ресторанов, кафе и целого ряда других заведений.

Правда, если они организуют вход только для вакцинированных, меры автоматически для них станут слабее. На «красном» уровне будут находиться некоторые районы Северного острова, а также крупнейший город страны Окленд.

Суточный прирост заболевших коронавирусом в Новой Зеландии в последние дни составляет в среднем от 150 до 200 человек, это максимум за все время пандемии. При этом на протяжении долгого времени в стране действовали строжайшие ограничения, а границы остаются закрытыми.