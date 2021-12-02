Контрольно-дисплицинарный комитет РФС должен вынести наказание ЦСКА по итогу игры с «Зенитом»

Во время встречи в воскресенье болельщики московского клуба использовали пиротехнику.
После матча были задержаны несколько десятков фанатов.
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Во время встречи в воскресенье болельщики московского клуба использовали пиротехнику.
После матча были задержаны несколько десятков фанатов.
Александр Лукашенко утверждает, что потоки мигрантов в стране организовывали россияне В интервью РИА Новости он рассказал, что, по данным Минска, беженцы нанимали «частников», а также пользовались такси и автобусами, чтобы добраться до границы с Польшей, в частности, к ее участкам под Брестом и Гродно.