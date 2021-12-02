В Марий Эл должны начать отстранять от работы невакцинироанных сотрудников

По региону сегодня пройдут проверки. Чиновники обязаны будут отправлять домой тех сотрудников, которые так и не прошли вакцинацию от коронавируса. Заработную плату в этом случае выплачивать им не будут.

В свою очередь руководителям предприятий, у которых непривитые вышли на работу, грозят штрафы до полумиллиона рублей и приостановление деятельности на срок до 90 дней.

Эти правила распространяются на людей, которые работают в сферах услуг, социальной защиты, транспорта, общепита, ЖКХ, промышленности и других отраслях. Привитыми в этом контексте считаются только те, кто получил оба компонента вакцины.

Принудительную вакцинацию ввели уже в подавляющем большинстве регионов России. Правила постоянно ужесточаются. Только на этой неделе обязательную вакцинацию для работников сфер ЖКХ, культуры и СМИ вчера ввели в Тюменской области, а позавчера власти Челябинской области обязали привиться всех студентов и пенсионеров.

На этой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко объявил, что всего в России прививку от коронавируса сделали 70 миллионов человек.