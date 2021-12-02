В Алтайском крае школьник получил ранение в результате стрельбы из пневматического пистолета

Местные власти уверяют, что это несчастный случай.

Региональная прокуратура проверяет обстоятельства ранения восьмиклассника в одной из школ Алтайского района. По данным ведомства, учащийся десятого класса стрелял из пневматического оружия и попал в голову этому мальчику. Сейчас он госпитализирован и проходит лечение. Других подробностей в сообщении гособвинителей не приводится.

В свою очередь председатель комитета по образованию администрации Алтайского района Константин Косых рассказал газете «Аргументы и факты», что ученик, который стрелял из пневматического пистолета, не целился в людей. По этим данным, он выстрелил в дерево, которое находится на территории школы, но пуля отскочила и попала в другого учащегося.

Отдельно издание отмечает, что стрелявший десятиклассник из благополучной семьи. Школу сейчас проверяют на предмет соблюдения требований законодательства об обеспечении безопасности детей.

В последний раз ученик устроил стрельбу в российской школе в октябре этого года. В Пермском крае шестиклассник принес ружье в школу и сделал два выстрела, однако, отдал оружие директрисе после разговора.