Женская теннисная ассоциация приостановила турниры под своей эгидой в КНР

Причиной названа ситуация с местной спортсменкой Пэн Шуай, которая обвинила бывшего премьер-министра Китая в сексуальном насилии. Как говорится в заявление гендиректора WTA Стива Саймона на сайте ассоциации, Пэн Шуай не разрешают свободно общаться и, как считает Саймон, оказывают на нее давление.