Финал серии Гран-при по фигурному катанию в японской Осаке отменен

Турнир должен был состояться с 9 по 12 декабря.
Как сообщил источник ТАСС, решение об отмене было принято из-за угрозы распространения «омикрон»-штамма коронавируса.
Ожидается, что официально об этом будет объявлено в ближайшее время.
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Турнир должен был состояться с 9 по 12 декабря.
Как сообщил источник ТАСС, решение об отмене было принято из-за угрозы распространения «омикрон»-штамма коронавируса.
Ожидается, что официально об этом будет объявлено в ближайшее время.
Александр Лукашенко утверждает, что потоки мигрантов в стране организовывали россияне В интервью РИА Новости он рассказал, что, по данным Минска, беженцы нанимали «частников», а также пользовались такси и автобусами, чтобы добраться до границы с Польшей, в частности, к ее участкам под Брестом и Гродно.