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07:35, 02 декабря 2021

Финал серии Гран-при по фигурному катанию в японской Осаке отменен

Турнир должен был состояться с 9 по 12 декабря.

Как сообщил источник ТАСС, решение об отмене было принято из-за угрозы распространения «омикрон»-штамма коронавируса.

Ожидается, что официально об этом будет объявлено в ближайшее время.


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