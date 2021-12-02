Президент Турции Тайип Эрдоган отправил в отставку главу Минфина

Вместо Лютфи Эльвана на этот пост назначен Нуреддин Небати. Кадровые перестановки произошли на фоне рекордного падения лиры. Турецкая валюта подешевела за год более чем на 45%, а 23 ноября поставила новый антирекорд, упав на 16%.