Суд в Сыктывкаре должен избрать меру пресечения задержанному накануне активисту Андрею Ивашеву

Его обвиняют в возбуждении ненависти и неуважении к суду, рассказал ранее «Эху Москвы» журналист издания «7х7» Иван Журавков.

Ранее за оскорбление судьи задержали другого сыктывкарского правозащитника Эрнеста Мезака.