Суд в Сыктывкаре должен избрать меру пресечения задержанному накануне активисту Андрею Ивашеву

Его обвиняют в возбуждении ненависти и неуважении к суду, рассказал ранее «Эху Москвы» журналист издания «7х7» Иван Журавков.
Ранее за оскорбление судьи задержали другого сыктывкарского правозащитника Эрнеста Мезака.
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Его обвиняют в возбуждении ненависти и неуважении к суду, рассказал ранее «Эху Москвы» журналист издания «7х7» Иван Журавков.
Ранее за оскорбление судьи задержали другого сыктывкарского правозащитника Эрнеста Мезака.
Александр Лукашенко утверждает, что потоки мигрантов в стране организовывали россияне В интервью РИА Новости он рассказал, что, по данным Минска, беженцы нанимали «частников», а также пользовались такси и автобусами, чтобы добраться до границы с Польшей, в частности, к ее участкам под Брестом и Гродно.