В Тбилиси, как ожидается, сегодня продолжится суд над политиком Михаилом Саакашвили

Очередное заседание в городском суде грузинской столицы будет посвящено так называемому «делу о пиджаках», сообщил адвокат политика Ника Гварамия. Он добавил, что Саакашвили, находящийся на лечении в Горийском военном госпитале после 50-ти дневной голодовки, намерен на нём присутствовать. Бывшего президента Грузии обвиняют в растрате примерно 3 миллионов долларов бюджетных средств. По данным следствия, политик якобы потратил деньги на личные нужды. В частности, оплачивал себе отдых, визиты в косметологические клиники и приобретал одежду. В списке, к примеру, фигурируют семь купленных в Лондоне пиджаков стоимостью около 30 тысяч долларов. Сам Саакашвили называет обвинения абсурдными и считает, что дело инициировали для дискредитации его образа борца с коррупцией. Однако у следствия на этот счёт свои доводы. В начале недели Саакашвили появился в здании суда на заседании по делу о разгоне митинга в 2007 году и захвате телекомпании «Имеди». Слушания сопровождались акцией протеста сторонников бывшего президента Грузии, которые требовали его освобождения.

На родине Саакашвили проходит фигурантом нескольких уголовных дел.