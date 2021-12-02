Россияне, выезжающие за границу в новогодние каникулы, могут столкнуться с трудностями при возвращении

Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко уверена, что в период новогодних каникул может быть ограничено авиасообщение из-за появления нового штамма коронавируса «омикрон». По её словам, могут понадобиться вывозные рейсы, чтобы вернуть россиян из-за границы. Она говорит, что новая вариация вируса пока не изучена и уже сейчас надо задумываться о планах на месяцы вперед. Спикер Совета Федерации отметила, что россиянам старше 60 лет следует вообще воздержаться от любых поездок. Однако уже сегодня туристы из России испытывают серьезные проблемы с возвращением на родину. Путешественники, например, жалуются, что цена билета на вывозном рейсе из ЮАР составляет более 100 тысяч рублей. Борт вылетит 3 декабря по маршруту Кейптаун — Аддис-Абеба — Москва. По словам туристов, прямых самолетов из республики сейчас нет. Перевозчик не уточнил, как именно будут продаваться билеты.

Всего в африканской республике, по данным ТАСС, находятся сегодня примерно 1,5 тысячи россиян.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин объяснил, что с высокими ценами на вывозные рейсы из ЮАР столкнулись туристы, путешествующие по стране самостоятельно. В интервью «Эху» он сказал, что в период пандемии следует учитывать подобные риски при планировании поездок.

Горин рекомендовал самостоятельным туристам в ЮАР встать на консульский учет в посольстве и подписаться на телеграмм-канал с актуальной информацией по вывозу.