Необходимый россиянам для счастья размер заработка вырос до 178 тыс. руб. в месяц — SuperJob

Необходимый россиянам для счастья размер заработка вырос до 178 тыс. руб. в месяц. Это, как передает РБК, выяснили эксперты сервиса SuperJob. С января 2021 года эта сумма выросла на 12 тыс. руб. — тогда для полного счастья среднестатистическому жителю России нужно было 166 тыс. руб. в месяц. В мае эта сумма составила 173 тыс. руб. Показатель 2021 года стал самым высоким с 2017 года — тогда в результате опроса выяснилось, что для счастья в среднем россиянам необходимо получать 184 тыс. руб. в месяц.