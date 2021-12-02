Апелляционный суд округа Колумбия в США прекратил дело бывших акционеров ЮКОСа против России

Акционеры пытались взыскать $50 млрд. Как говорится в судебном решении, после рассмотрения ходатайства апеллянтов о прекращении дела по их согласию суд принял решение удовлетворить ходатайство, данное дело прекращено.

Ходатайство, о котором идет речь, экс-акционеры ЮКОСа подали 18 ноября. В нем они сообщали суду, что договорились со второй стороной дела о его прекращении и определили порядок оплаты расходов. В этом же ходатайстве бывшие акционеры попросили Апелляционный суд отклонить свою более раннюю апелляцию, поданную в конце 2020 года. Тогда в ней они просили суд отменить решение суда округа Колумбия, который приостановил разбирательство по их делу по ходатайству Москвы. Соответствующее решение суд округа Колумбия принял в ноябре 2020 года.

Тогда судья распорядился приостановить рассмотрение дела до 18 ноября 2022 года, пока не завершится процесс в Верховном суде Нидерландов, который шел параллельно.