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06:20, 02 декабря 2021

Суд запретил еще двум десяткам болельщиков ЦСКА два года посещать футбольные матчи

Судья принял решение после рассмотрения административных протоколов по статье о грубом нарушении правил поведения на соревнованиях. Как сообщили агентству «РИА» в суде, помимо запрета посещать матчи болельщикам назначили штрафы до 20 тысяч рублей. Ранее подобная санкция уже была применена к 12 поклонникам футбола. В конце ноября полиция задержала несколько сотен фанатов после матча между командами ЦСКА и «Зенит», во время которого болельщики зажгли пиротехнику. Полиция составила 51 протокол, в том числе в отношении 35 человек по статье, предусматривающей запрет на посещение соревнований. Руководство российской премьер-лиги раскритиковало силовиков, которые, по его словам, поставили под угрозу здоровье людей. Объединение фанатов ЦСКА назвало действия полицейских «беспределом». В пресс-службе ЦСКА осудили фанатов, которые зажгли пиротехнику на стадионе, и пообещали помочь тем болельщикам, кто не был причастен к произошедшему.

В общей сложности в отделении тогда оказались 408 человек, в том числе 12 несовершеннолетних.


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