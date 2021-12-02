Очередной вывозной рейс с мигрантами должен вылететь сегодня из Минска в Ирак

Около 390 пассажиров ожидают посадки на самолёт в иракский город Эрбиль, сообщает телеграм-канал минского Национального аэропорта. В воздушной гавани отметили, что обеспечивают мигрантов, среди которых есть дети питанием и проводят в здании аэровокзала регулярную дезинфекцию. Данный вывозной рейс Иракских авиалиний был запланирован на 28 ноября. Однако в представительстве компании заявили, что его перенесли с целью набора большего числа мигрантов.

На сегодняшний день было организовано уже 5 специальных рейсов. В Ирак вернулись более полутора тысяч беженцев. Однако большинство мигрантов из стран Ближнего Востока желающих попасть в страны ЕС продолжают находиться вблизи белорусско-польской границы. В Европе называют миграционный кризис «гибридной агрессией» со стороны «белорусского режима».

Ранее белорусская авиакомпания «Белавиа» объявила о недопуске на свои самолёты, выполняющих рейсы из Стамбула в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена.