Суд сегодня начнет рассматривать иск журналиста Романа Анина о защите чести и достоинства к Александру Ионову

Суд сегодня начнет рассматривать иск журналиста Романа Анина* о защите чести и достоинства к бывшему члену Московской ОНК, основателю «Антиглобалистского движения» Александру Ионову.

Сооснователь интернет-издания «Важные истории*» Роман Анин* требует от ответчика опровергнуть слова о получении им денег из-за рубежа. Ранее в своем видеообращении бывший член московской Общественной наблюдательной комиссии Александр Ионов объяснял присвоение Анину* статуса иностранного агента тем, что за публикацию своих материалов журналист получает финансирование от Центра по исследованию коррупции и организованной преступности. Это некоммерческая иностранная организация, которая объединяет несколько десятков СМИ со всего мира и занимается публикацией антикоррупционных расследований. Правозащитник также настаивает на том, что Роман Анин* ведет бизнес за рубежом. По его словам, журналист пытается с помощью иска не добиться правосудия, а выяснить, откуда были получены данные об иностранном финансировании, чтобы затем обнародовать эти источники.

Один из основателей журнала «Важные истории*» Роман Анин* намерен взыскать с правозащитника 100 тысяч рублей компенсации. Издание и несколько его сотрудников, в том числе и сам Анин*, были признаны иностранным агентами именно по заявлению Александра Ионова.

* Роман Анин - физлицо, признанное иностранным агентом. Издание "Важные истории" - СМИ, признанное иностранным агентом.