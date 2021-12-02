Новые санкции против Белоруссии вступят сегодня в силу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне вновь подтвердил, что готов остановить транзит российских энергоносителей, если Польша закроет границу с Белоруссией.

Это уже пятый пакет санкций против Белоруссии. По данным СМИ, в новый список попали 17 официальных лиц и 11 организаций из Белоруссии.

Советник Светланы Тихановской Франак Вячорка в эфире «Эха Москвы» сказал, что высказывания Александра Лукашенко по поводу Крыма сделаны, чтобы не утратить доверие Владимира Путина: «Смотря как мы воспринимаем Лукашенко. Если воспринимать Лукашенко, как легитимного человека, президента, который победил выборы, то конечно это государство, которое признаёт. Но поскольку большинство международного сообщества и сами белорусы не особенно хотят видеть Лукашенко президентом, то это, скорее всего, личное заявление лично Лукашенко. Он танцевал как мог, пробуя понравиться Кремлю, даже не российской публике, а именно Кремлю, чтобы его полюбили, поверили и, не дай Боже, не кинули»

Вячорка напомнил, что сегодня вступают в действие европейские санкции против ряда предприятий, которые были личным источником прибыли Лукашенко, а через неделю вступают санкции против Беларуськалия. Это сразу 2 млрд долларов.