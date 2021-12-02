Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров планируют встретиться сегодня в Стокгольме

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров планируют встретиться сегодня на полях заседания Совета министров иностранных ОБСЕ в Стокгольме. Одной из тем обсуждения должна стать напряженность на границе России и Украины.

Тем временем глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообещал Москве жесткие последствия в случае покушения на территориальную целостность Украины.

В Кремле в свою очередь утверждают, что перемещения российских войск по территории страны не угрожают другим странам.

Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен сегодня обратиться к министру иностранных дел России Сергею Лаврову с требованием отвести войска от границы с Украиной.

Блинкен напомнил, что подобные призывы уже звучали ранее при контактах Москвы и Вашингтона на других уровнях.