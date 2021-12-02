В Москве сегодня простятся с Народным артистом СССР, режиссёром Владимиром Наумовым.

Он умер 29 ноября в возрасте 93 лет. Вместе с Александром Аловым они сняли одиннадцать фильмов, среди которых и первую экранизацию произведений Михаила Булгакова — «Бег». Прощание с Владимиром Наумовым, по решению семьи, пройдет в узком кругу. Похоронят режиссера на Новодевичьем кладбище.
2021-12-02T05:12:12+03:00
2021-12-02T05:12:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:12, 02 декабря 2021
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