Министры стран ОПЕК+ сегодня обсудят уровни добычи нефти в январе.

Нынешняя встреча пройдет на фоне появления омикрон-штамма коронавируса и ожидаемого переизбытка предложения нефти. До сих пор нефтеэкспортеры, на которых приходится почти 40% мировой добычи, восстанавливали производство равными темпами с августа.