Министры стран ОПЕК+ сегодня обсудят уровни добычи нефти в январе.

Нынешняя встреча пройдет на фоне появления омикрон-штамма коронавируса и ожидаемого переизбытка предложения нефти. До сих пор нефтеэкспортеры, на которых приходится почти 40% мировой добычи, восстанавливали производство равными темпами с августа.
2021-12-02T05:10:13+03:00
2021-12-02T05:10:17+03:00
https://echo.msk.ru/news/2945078-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:10, 02 декабря 2021
Загрузка комментариев...