В Германии намерены ограничить доступ в магазины для не привившихся и не переболевших ковидом.

По сведениям издания Focus, им также запретят собираться большими группами. В школах для учеников всех классов будут обязательны маски. Кампанию вакцинации расширят на новые группы населения, какие именно, издание не уточняет. Ранее в ФРГ зафиксировали рекорды по числу заразившихся коронавирусом.