В Германии намерены ограничить доступ в магазины для не привившихся и не переболевших ковидом.

По сведениям издания Focus, им также запретят собираться большими группами. В школах для учеников всех классов будут обязательны маски. Кампанию вакцинации расширят на новые группы населения, какие именно, издание не уточняет. Ранее в ФРГ зафиксировали рекорды по числу заразившихся коронавирусом.
2021-12-02T05:09:07+03:00
2021-12-02T05:09:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:09, 02 декабря 2021
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