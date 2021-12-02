Белорусский руководитель Александр Лукашенко утверждает, что потоки мигрантов в стране организовывали россияне.

В интервью РИА Новости он рассказал, что, по данным Минска, беженцы нанимали «частников», а также пользовались такси и автобусами, чтобы добраться до границы с Польшей, в частности, к ее участкам под Брестом и Гродно. Там, по его словам, уже работали проводники и из России, в частности, из Чечни, которые помогали беженцам попадать из Минска на границу, а возможно, и преодолевать ее.
2021-12-02T05:08:04+03:00
2021-12-02T05:08:07+03:00
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05:08, 02 декабря 2021
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