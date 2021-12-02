Глава российского МИДа Сергей Лавров сегодня встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Встреча пройдет в Стокгольме, «на полях» совета министров иностранных дел ОБСЕ. Переговоры пройдут на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Накануне Блинкен в Риге по итогам встречи министров иностранных дел НАТО заявил, что на встрече с Лавровым призовет отвести

российские войска от границы с Украиной.