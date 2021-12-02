Суд в США закрыл дело о взыскании с России $50 млрд.

Выплаты добивались бывшие Акционеры ЮКОСа. Россия настаивала на закрытии дела. Ранее оно рассматривалось в Нидерландах, где в 2014 году третейский суд в Гааге удовлетворил ходатайство бывших акционеров нефтяной компании, однако это решение было отменено Верховным судом Нидерландов в 2021 году. Помимо основного разбирательства в Нидерландах различные иски бывших акционеров ЮКОСа к России рассматривались в других странах, в том числе в США.
2021-12-02T05:04:22+03:00
2021-12-02T05:04:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:04, 02 декабря 2021
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