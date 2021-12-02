Суд в США закрыл дело о взыскании с России $50 млрд.

Выплаты добивались бывшие Акционеры ЮКОСа. Россия настаивала на закрытии дела. Ранее оно рассматривалось в Нидерландах, где в 2014 году третейский суд в Гааге удовлетворил ходатайство бывших акционеров нефтяной компании, однако это решение было отменено Верховным судом Нидерландов в 2021 году. Помимо основного разбирательства в Нидерландах различные иски бывших акционеров ЮКОСа к России рассматривались в других странах, в том числе в США.