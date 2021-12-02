В Японском море затонуло судно , следовавшее с грузом угля из Находки.

Как передает телеканал NHK, 17 из 18 членов экипажа спасены, один моряк числится пропавшим без вести. По данным береговой охраны Японии, судно зарегистрированное в Панаме направлялось в японский порт Кинуура. Все члены экипажа — граждане Вьетнама.
2021-12-02T04:11:21+03:00
2021-12-02T04:11:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:11, 02 декабря 2021
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