С 1 марта в России заработают новые правила получения медсправок для водителей.

Как следует из приказа Минздрава, анализы для получения справки необходимо будет делать водителям, лишенным прав за управление в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования. Кроме этого, водителей, у которых обнаружат следы уколов, будут направлять на полноценный дорогостоящий лабораторный анализ. Ранее под давлением критики ведомство неоднократно откладывало принятие нового порядка медосмотра для водителей.