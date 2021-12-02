С 1 марта в России заработают новые правила получения медсправок для водителей.

Как следует из приказа Минздрава, анализы для получения справки необходимо будет делать водителям, лишенным прав за управление в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования. Кроме этого, водителей, у которых обнаружат следы уколов, будут направлять на полноценный дорогостоящий лабораторный анализ. Ранее под давлением критики ведомство неоднократно откладывало принятие нового порядка медосмотра для водителей.
2021-12-02T04:10:04+03:00
2021-12-02T04:10:08+03:00
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04:10, 02 декабря 2021
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