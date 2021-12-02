Президент РФ Владимир Путин и власти Чечни несут ответственность за покушения на критиков Рамзана Кадырова.

Об этом говорится в докладе Разведывательного и ситуационного центра Европейского союза. Речь, в частности, идет о покушения на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова в Швеции. В докладе утверждается, что российские и чеченские власти могут использовать для внесудебных расправ спецподразделение Росгвардии «Терек». В 2019 году оно и его командир Абузайд Висмурадов были внесены в санкционный список властями США, в марте этого года – Европейским союзом. Покушение на Тумсо Абдурахманова произошло в феврале 2020 года. В январе этого года суд в Швеции приговорил двоих нападавших к 10 и 8 годам лишения свободы соответственно.