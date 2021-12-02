Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал ввести новые санкции против России в случае агрессии на Украине.

По его словам, речь идет о действенных экономических мерах, от которых США в прошлом отказывались. По словам Блинкена, планы Москвы включают как масштабную военную операцию, так и попытки дестабилизировать Украину изнутри. При этом он призвал страны НАТО быть готовыми к любому развитию событий и «любым мерам сдерживания». Западные СМИ и политики несколько последних недель сообщают о наращивании российских войск на границе с Украиной, утверждая, что Москва готовит масштабное вторжение. Россия все подозрения отрицает.