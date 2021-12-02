Апелляционный суд США прекращает дело экс-акционеров ЮКОСа по тяжбе с Россией.

Об этом говорится в постановлении, размещенном в электронной базе апелляционного суда американского столичного округа Колумбия. Бывшие акционеры российской нефтяной компании пытались отменить постановление нижестоящей инстанции о приостановке судебного разбирательства, в рамках которого они пытаются взыскать с России 50 млрд долларов.
2021-12-02T04:04:12+03:00
2021-12-02T04:04:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:04, 02 декабря 2021
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