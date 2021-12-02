Число сделанных в мире прививок от коронавируса превысило 8 миллиардов.

Как свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе официальных данных и статистики СМИ, более половины из них (4 млрд) приходится на три страны – Китай, Индию и США. Агентство отмечает, что определить, сколько человек на планете прошли полный курс вакцинации, пока не представляется возможным.
2021-12-02T03:11:48+03:00
2021-12-02T03:11:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:11, 02 декабря 2021
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